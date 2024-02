Golf | Patrick Cantlay scappa via al Genesis Invitational 2024 Tiger Woods abbandona con sintomi influenzali

Si è concluso il primo giro del Genesis Invitational 2024 . In testa Patrick Cantlay con 64 ( - 7). Dietro di lui, a un solo colpo di distanza, tutti secondi con 65 ( - 6), un terzetto d'inseguitori composto dall'americano Luke List e dagli australiani Jason Day e

(Di sabato 17 febbraio 2024) Si è concluso nella notte il secondo giro del. Al Riviera Country Club c’è un solo dominatore allo stato attuale. Si tratta di: il trentunenne californiano approfitta di un calo dei suoi più diretti rivali e se ne va al ritmo di -13: 64 65 è ciò che dice finora la sua carta. Apre il secondo giro con un eagle, poi prosegue con quattro birdie e continua a far capire in che stato di forma è. Perdono contatto, e rimangono a cinque colpi di distanza, Luke List e l’australiano Jason Day, che vengono anche raggiunti dal canadese Mackenzie Hughes a -8. Per il trentatreenne di Hamilton -6 di giornata al pari di. Lo stesso score lo riesce a ottenere il suo connazionale Corey Conners, quinto da solo a -7. Solo USA al sesto posto a -6: si tratta di ...