GM WeBuild | 'Esclusa troppo presto l'ipotesi ristrutturazione | ecco il nostro piano per San Siro'

Irritazione Inter per la lettera sulla ristruttuazione di San Siro: La candidatura di Webuild in merito ai lavori di ristrutturazione di San Siro avrebbe creato un po’ di fastidio nel mondo Inter. La società avrebbe inviato una lettera a diverse personalità interessat ...

Sopralluogo rossonero. Conflitto d’interessi tra Milan e Webuild: Nel "giallo" di San Siro, il Milan potrebbe aver influenzato la scelta di WeBuild per la ristrutturazione dello stadio, escludendo l'Inter. Possibile conflitto di interessi tra Milan e WeBuild, con un ...

Ferrari (WeBuild): «Posti Vip e lavori con le partite: il nostro piano per San Siro»: Così Massimo Ferrari, general manager di Webuild nonché ex componente del CdA del Milan ... Io non conosco bene il pregresso, ma penso che si sia esclusa un po’ troppo frettolosamente l’ipotesi San ...