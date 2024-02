Gli asili privati | la malattia dell’anno è l’influenza

L'inchiesta L'inchiesta ha indagato sulle rette dei nidi privati Secondo gli intervistati lo Stato dovrebbe intervenire sui investire per aumentare gli asili nido e i posti disponibili;

(Di sabato 17 febbraio 2024) Influenza, gastroenterite, congiuntivite purulenta. Sarebbe stata questa, sin qui, la triade pestilenziale dell’inverno 2023-24 neglinidolombardi, secondo un sondaggio di Assonidi, associazione aderente a Confcommercio cui aderiscono anche scuole dell’infanzia, sempre private, delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza. La "mappatura", spiegano dall’associazione, è consistita in un questionario al quale 278 imprenditori dei servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) con almeno una sede in Lombardia hanno risposto, riportando eventuali "casi" delle malattie infettive storicamente più diffuse nelle comunità infantili da loro riscontrati. I risultati vedonogenerica in testa, col 93% delle realtà che ha segnalato tre o più casi; a seguire la gastroenterite infettiva (81% con tre o più casi), la ...