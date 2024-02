Gli Animosi | orgoglio cittadino Teatro di lirica | ma anche di risse

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 febbraio 2024) Per antonomasia è il luogo degli spettacoli, ma spesso diventail luogo di tante iniziative che caratterizzano una città. Se poi come tanti, ha una storia dietro, allora èun edificio che ricorda il passato della città. E quello di Carrara racconta una storia interessante, fatta di successi e di conquiste, di rinunce e di ritardi, ma dove non mancano episodi curiosi, tra diatribe, scaramucce e persino. Sono gli, ildi Carrara, quello che troneggia nella ex piazza Cesare Battisti. Unpiccolo se paragonato ad altri, ma sufficiente per una popolazione che nella prima metà dell’800 non tocca neppure le 10mila unità. La costruzione delinizia nel 1833 ma è dal 1806 che Carrara è priva di una causa ...