Gioventù violenta Calci e pugni in testa Notte di paura in Darsena

poi quattro, cinque, lo circondano e lo prendono a calci e a derubato in strada del suo orologio dopo aver subito una violenta Giampaolo Matteuzzi, oggi pensionato, ma in gioventù campione di

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 febbraio 2024) Tutto ciò che sappiamo è in un video. Pochi secondi, che bastano però per inquadrare la situazione. Per testimoniare come la violenza possa esplodere in mezzo gruppo di giovani in una serata di divertimento, e in un attimo degenerare in una brutta aggressione. L’episodio è accaduto nelle scorse notti in, ma fuori dal perimetro del rione su cui vigilano costantemente le forze dell’ordine e gli uomini della vigilanza privata. Probabilmente a festa già finita, perché non si sente musica di sottofondo. Nel video si vede un ragazzo a terra, e intorno a lui un capannello di coetanei. Si sentono delle grida, di spavento. Almeno un paio di giovani, come e forse più di quel ragazzo steso sull’asfalto di via Menini, si avventano contro la vittima assestandogli duetra la schiena e la.Lui non può far altro che parare i ...