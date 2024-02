Giovanni Sallusti | a sinistra è già rissa per contendersi i voti arcobaleno

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Per un (breve) attimo, ieri ho provato l'impulso di iscrivermi a un partito. Parlo del mitologico e definitivo “settimo partito” della, quello finalmente autentico, quello che finalmente spazza via tutti i compromessi e le impurità (almeno fino alla comparsa dell'ottavo) annunciato da Pino Corrias sul Fatto Quotidiano. Trattasi ovviamente di annuncio scherzosamente iperbolico, un esercizio di stile atto a sottolineare per contrasto la sindrome “frazionista” compulsiva dei compagni o, per parlare un linguaggio non dello scorso millennio, l'irresistibile tendenza a scindere l'atomo in particelle sub-atomiche non riscontrabili con la strumentazione conosciuta, tantomeno con le intenzioni di voto. Una sindrome in cui è caduto da ultimo Michele Santoro, un totem sulle colonne fattesche, che «ammiriamo, stimiamo, ascoltiamo», si affanna a precisare Corrias, ma che ...