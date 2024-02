del cantiere c'è stato un via vai di persone che ha depositato fiori in memoria delle vittime. Giani attraverso i social ha reso nota l'intenzione della regione di decretare per oggi una giornata di

Giornata nazionale del risparmio energetico: molte luci e insegne spente all’aeroporto di Fiumicino (Di sabato 17 febbraio 2024) Fiumicino, 17 febbraio 2024 – Aeroporti di Roma aderisce all’iniziativa “M’illumino di meno”, in occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. A partire dalle 19.00, molte delle luci e insegne nella piazza del Molo A al Terminal 1 e della fontana al Terminal 3 del Leonardo da Vinci sono state spente con l’obiettivo di supportare la campagna di sensibilizzazione giunta ormai alla sua ventesima edizione. A rimanere visibili soltanto le tre vetrate attribuite a Giotto provenienti dalla Basilica di Santa Croce a Firenze, e inaugurate qualche giorno fa in occasione della celebrazione dei 50 anni di Aeroporti di Roma, che raffigurano rispettivamente il profeta Aronne e due diaconi, e che ... Leggi tutta la notizia su ilfaroonline (Di sabato 17 febbraio 2024), 17 febbraio 2024 – Aeroporti di Roma aderisce all’iniziativa “M’illumino di meno”, in occasione delladele degli stili di vita sostenibili. A partire dalle 19.00,dellenella piazza del Molo A al Terminal 1 e della fontana al Terminal 3 del Leonardo da Vinci sono statecon l’obiettivo di supportare la campagna di sensibilizzazione giunta ormai alla sua ventesima edizione. A rimanere visibili soltanto le tre vetrate attribuite a Giotto provenienti dalla Basilica di Santa Croce a Firenze, e inaugurate qualche giorno fa in occasione della celebrazione dei 50 anni di Aeroporti di Roma, che raffigurano rispettivamente il profeta Aronne e due diaconi, e che ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Donne in scienza a Capodimonte, focus su 'Stelle e comete': L'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, in occasione della nona 'Giornata internazionale delle donne e delle ... risultati scientifici" sottolinea la sede napoletana dell'Istituto Nazionale di ... La richiesta a UEFA e FIFA: "Israele venga sospesa da ogni competizione": Dopo le 12 federazioni calcistiche mediorientali (fra cui Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi) anche un gruppo di 12 europarlamentari ha chiesto nella giornata di ieri a UEFA e FIFA ... Razze di gatti: tutte le curiosità: Perché la giornata del gatto si festeggia il 17 febbraio e perché sono considerati animali magici sin dall'inizio della civiltà ...

Video di Tendenza