Giorgia Meloni punge De Luca che non usa i soldi

Ad esempio a Giorgia Meloni non piace il Sud Estrema bellezza e difficoltà. Il sud Italia è complicato da descrivere in poche parole, e forse da comprendere, per chi non lo abita. Rino Gaetano ... (today)

De Luca - insulti a Giorgia Meloni. Poi assalto a Palazzo Chigi Una manifestazione politica che diventa un corteo di un migliaio di persone per via del Corso sotto lo sguardo attonito dei turisti. Con De Luca in ... (ilmattino)

Salvini - colpito e affondato : Giorgia Meloni punta sul flop elettorale della Lega per togliere di mezzo il Capitano Xxx Nota Confidenziale xxX I sospetti in casa leghista sono in forte aumento: Giorgia Meloni vuole togliersi dalle scatole Matteo Salvini e puntare ... (ilgiornaleditalia)