Gianluigi Buffon e la Roma | “una piazza che mi ha sempre affascinato”

(Di sabato 17 febbraio 2024) I rapporti tra, Francesco Totti e laL’ex numero 1 della Nazionale Italiana e della Juventusè intervenuto ai microfoni di Radionista dove ha raccontato alcune curiosità sul suo rapporto con Totti. Ecco un’estratto: ?…?Si ricorderà sicuramente di quel pomeriggio, una delle prime sfide con Francesco, anche se già vi eravate incontrati nelle varie sfide nelle giovanili, oltre ad aver giocato insieme in nazionale. Su quel pallonetto avete avuto modo di scherzare tante volte anche pubblicamente. “Venimmo ae pareggiamo 2-2 ma cominciammo male nel primo tempo, andando sotto 2-0. Il primo dei due gol lo fece Francesco, su errore d’impostazione di Thuram, Paulo Sergio intercettò il pallone e lo mise con i giri contati in ...

