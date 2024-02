Giallo nel Pavese | villetta incendiata | trovati resti del padrone di casa

dove saranno possibili cumulate maggiori - si legge nel Precipitazioni più intense attese in nottata anche sull'Appennino Pavese. nodo idraulico di Milano non si andrà oltre il livello giallo.

(Di sabato 17 febbraio 2024) . Si indaga per omicidio Nella tarda serata di martedì 13 febbraio 2024, unaa Bressana Bottarone, in provincia di Pavia, è stata avvolta dalle fiamme. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno domato l’incendio ma non hanno trovato tracce del proprietario, Enore Saccò, un uomo di 75 anni che viveva da solo nella. Le ricerche del 75enne sono proseguite per due giorni, fino a quando, giovedì 15 febbraio, il suo corpo carbonizzato è stato trovato a circa 850 metri dalla, lungo un argine. Il furgone dell’uomo è stato rinvenuto poco distante, con tracce di sangue sul pianale. I carabinieri, che stanno indagando sul caso, non escludono l’ipotesi dell’omicidio. L’uomo, vedovo e con due figlie che vivono in un altro comune, potrebbe essere stato ucciso prima che la suavenisse ...