Ghiviborgo d’assalto

(Di sabato 17 febbraio 2024) Riprende il campionato di serie "D" e per ill’occasione è ghiotta, visto che i colchoneros, domani, ospitano i Mobilieri Ponsacco, ultimi in classifica e con evidenti problemi, che non dovrebbero rappresentare un difficile ostacolo da superare. Usare il condizionale è, però, d’obbligo, dato che queste gare nascondono sempre molte insidie, dal pericolo di sottovalutare un avversario tecnicamente inferiore, al fatto che si tratta pur sempre di un derby che la compagine pisana deve giocare al massimo per coltivare ancora speranze di salvezza. Dopo aver ricaricato le pile in questo turno di sosta e recuperato buona parte degli infortunati, il Ghivi ha lavorato bene durante la settimana, per non tralasciare niente e farsi trovare pronto al ritorno al "Carraia", in quello che è diventato, con il tempo, un fortino quasi inespugnabile. Torna a disposizione il ...