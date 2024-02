Ghisa Mobile è difettosa | bocciata l’App delle multe del Comune di Milano

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 17 febbraio 2024) La appvoluta daldiper inviare in maniera digitale i verbali agli automobilisti indisciplinati non è affidabile, perché piena di bachi che ne minano il funzionamento. Parola del giudice di pace Larisa Marchioretto, che il 22 gennaio scorso ha accolto il ricorso di una cittadina, la quale non aveva potuto godere della possibilità di pagare entro 5 giorni la sanzione “scontata” del 30%, perché non aveva mai ricevuto la notifica dell’infrazione sul telefonino. Per il giudice di pace un problema nelle notifiche impedisce al cittadino di pagare la sanzione ridotta conQuel verbale di divieto di sosta era stato infatti recapitato a casa, maggiorato con le spese di notifica (11 euro per i residenti, 14 per i non residenti). E ...