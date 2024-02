Ghemon contro le major | “Dall’industria musicale bugie e false promesse ai giovani”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il clamore generato dal Festival di Sanremo non si ferma e anche la necessità da parte del cantautore Sangiovanni di fermarsi per allontanarsi dalle scene visto il momento di crisi che sta attraversando ha puntato l'attenzione su diverse tematiche. A far discutere sono anche alcune esternazioni sui social network del cantautore, rapper e performer. "L'industriaattuale promuove un modo di pensare ed agire inquinato dal culto dei numeri e dei sold out che sta determinando più danni di quelli che il pubblico può vedere - ha scritto sui social network il cantante e performer -. Risultati prodotti in batteria e riempiti di estrogeni che danno l'illusione di grandi abbuffate ma che nascondono un mondo diaspettative in cui purtroppo a rimetterci sono un sacco di ragazze e ragazzi. Certo, in ...