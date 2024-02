GF chiude | pausa forzata per Signorini e arriva La Talpa | retroscena

Che dopo la tirannide il cerchio non si chiude, ma ritorna al suo c'è Lanthimos, con una pausa di qualche millennio. Cade la si giunge così ad una tappa forzata. Siamo nel regno democratico di

(Di sabato 17 febbraio 2024) Sono anni che si rincorrono voci sul ritorno de Lain tv, il reality show la cui ultima edizione è andata in onda nel 2008 e ha visto sul podio Karina Cascella. Ci sarebbero lavori in corso per una nuova stagione attesa da molti telespettatori e, forse, potrebbe vedere la luce nella prossima stagione televisiva. Gabriele Parpiglia ha fatto una clamorosa rivelazione riguardo lo stop del Grande Fratello (reality a cui ha lavorato per alcuni anni come autore) e la messa in onda de Laa partire da settembre 2024: "Latorna ufficialmente a settembre, non sono più dei rumor adesso. Da settembre ufficialmente ritornerà e riposerà per un anno invece il Grande Fratello" Di recente anche Pier Silvio Berlusconi si è espresso in merito su Ladichiarando che al momento è ancora troppo costosa per Italia ...