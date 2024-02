Germania | partite interrotte | il motivo delle proteste dei tifosi

(Di sabato 17 febbraio 2024) Incontinuano a manifestarsideidopo il via libera all’ingresso di investitori stranieri e fondi privati in Bundesliga. I supportersquadre manifestano con l’obiettivo di interrompere le. Colonia-Werder Brema e Hansa Rostock-Amburgo sono state sospese per un’invasione in campo, di macchinine telecomandate, mentre Hoffenheim-Union Berlino è stata interrotta a causa del lancio in campo di palline da tennis. La gara è poi ripresa regolarmente una volta ripristinato l’ordine sul terreno di gioco. Mondo Hoffenheim-Union Berlino interrotta: ilL'articolo CalcioWeb.

Il Leverkusen vince ancora, allunga a +8 sul Bayern: Nelle altre partite odierne, il Borussia Dortmund ha pareggiato 1-1 in casa del Wolfsburg e lo Stoccarda, terzo in classifica, ha vinto per 2-1 a Darmstadt. Entrambe le partite sono cominciate in ...

Proteste per ok a investitori stranieri,stop a match in Germania: (ANSA) - ROMA, 17 FEB - In Germania continuano le proteste dei tifosi dopo il via libera all'ingresso di investitori stranieri e fondi privati ...

Un investitore privato per il campionato di calcio in Germania: protesta dei tifosi, partite interrotte: La partita di seconda divisione tra SC Paderborn e Holstein Kiel è stata interrotta per circa 30 minuti ...