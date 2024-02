Geolier? Invidiosi di Napoli | Vecchioni in difesa del rapper

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 17 febbraio 2024) Indidopo le polemiche che hanno caratterizzato l'avventura al Festival di Sanremo delnapoletano, arrivato secondo dietro ad Angelina Mango, arrivano le parole di Roberto. Il cantante di Samarcanda e Luci a San Siro è ospite di Massimo Gramellini a In altre parole, su La7, sabato 17 febbraio e spiega chesul palco dell'Ariston "ha cantato una canzone non semplice, una bella canzone. Se qualcuno ha capito il testo, parla di due che vanno per la loro strada perché pur amandosi non si capiscono", spiega il prof. "Un tema importante, non facile e con alcuni riferimenti alla pioggia... non è affatto una canzone banale", dice ancora il cantautore. Insomma, le qualità del cantante napoletano, all'anagrafe Emanuele Palumbo, 23 anni, ...