Genoa | Napoli dolce per Gudmundsson | toccate le 300 gare da professionista

Il Napoli torna in campo e non può più sbagliare. I campioni d'Italia in carica affrontano il Genoa in un match valido per... (calciomercato)

La squadra azzurra cambia anche in difesa con Ostigard al posto di Juan Jesus squalificato La squadra azzurra cambia anche in difesa con Ostigard ... (corriere)

Marcolin: "Napoli-Genoa, Osimhen sarebbe stato utile, sono rimasto sorpreso": Il quotidiano sportivo ha sottolineato come l’attaccante nigeriano del Napoli se l’è presa comoda per il Barcellona Il Napoli aspetta Osimhen oramai da 50 giorni, ma oggi non è ancora il giorno giusto ...

Napoli-Genoa, Osimhen non c'è ma non si ferma: si allena da solo a Castel Volturno: Victor Osimhen è tornato in ritardo dall'Africa, solo giovedì, e ieri si è allenato a parte, presentandosi per altro più tardi rispetto ai compagni… Leggi ...

LIVE - Napoli-Genoa 0-0: INIZIA IL MATCH!: Considerando le ultime dieci partite di campionato, il Napoli è la squadra con meno gol realizzati (sei) al pari dell'Empoli.