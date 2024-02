Gaza | 100 arrestati in ospedale Nasser

che da 100 anni si sono dimostrate non solo etiche, ma anche conflitto Mediorientale e il genocidio in atto nella striscia di Gaza 120 giornalisti uccisi, medici e personale sanitario arrestati e

Le parole dopo la missione in Israele "Durante la missione in Israele abbiamo trovato un accordo. Il governo israeliano autorizza l'uscita da Gaza ... (sbircialanotizia)

Come riportano le notizie relative alla guerra in Medio Oriente i media italiani? Abbiamo provato a dare una risposta prendendo in esame le prime ... (ilgiornaleditalia)

Gaza, Idf: “Arrestati più di 100 terroristi a Khan Younis”: L'esercito israeliano ha riferito che i soldati delle forze speciali continuano a portare avanti le operazioni all'interno dell'ospedale Nasser a Khan Younis, ...

Navalny: Ong, 'oltre 100 fermi in manifestazioni': Oltre 100 persone sono state fermate in varie città russe, tra cui Mosca e San Pietroburgo, durante raduni in memoria di Alexei Navalny, secondo quanto riferisce l'organizzazione per i diritti umani O ...

Guerra a Gaza, ancora operazioni nell’ospedale Nasser. Israele: “Arrestati 100 sospettati di terrorismo”. Incontro Herzog-Harris: Colloquio tra la vicepresidente Usa e il presidente israeliano: si è parlato anche della pianificazione per la Striscia post-bellica. Media: “Usa verso invio di bombe e altre armi a Israele”.