Gargallo | oasi di silenzio a due passi da Liga

(Di sabato 17 febbraio 2024) "Qui si sta bene". È il commento unanime degli abitanti di, frazione di 1500 abitanti che dista poco più di cinque chilometri da Carpi. "È bello viverci perché è vicino a tutti ed è lontano da tutti", bene sintetizza uno dei residenti storici della frazione, Franco de Filippi. Lungo la strada principale, via Chiesae la perpendicolare via Mulini, è, infatti, garantito ogni tipo di servizio essenziale: la farmacia ‘San Lorenzo’, il forno, la parrucchiera, il negozio di frutta e verdura provvisto anche di qualche alimentare, il bar-edicola-tabacchi-cancelleria, la scuola materna. "Quello che cerchi, alo trovi – prosegue De Filippi – ma con un valore aggiunto che non ha prezzo: qui trovi anche la pace, il, a svegliarti è il canto degli uccellini. Siamo lontani dei grossi rumori della ...