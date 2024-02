Galderisi a CM | 'La partita con l'Inter ha condizionato tutto | ma non si può mettere in discussione Allegri'

con l'ex Campione d'Italia con l'Hellas Verona Giuseppe Galderisi. la promozione in A, con il patron Puggina che si promette di con il Savoia che ha la meglio per 2 - 0 nonostante fosse partita

Galderisi al BN: 'La partita con l'Inter ha condizionato tutto, ma non si può mettere in discussione Allegri': Reazione che dovrà essere immediata, a partire dalla sfida delle 18 in casa del Verona che non sarà affatto scontata. Ad analizzare il momento di difficoltà che sta vivendo la squadra di Allegri è ...

Un anno nel segno di Anna Maria Ortese: A giugno ricorreranno i centodieci anni dalla nascita di Anna Maria Ortese e se l’interesse, le ristampe, le riscoperte non si sono mai interrotte dal 1998, quando la scrittrice è scomparsa, fino ad o ...

Lautaro: «Lavoriamo per lasciare in alto l’Inter. E ora la Champions»: L’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, ha parlato così dopo il triplice fischio del match vinto contro la Salernitana: le dichiarazioni Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di ...