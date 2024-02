Gal Alto Tammaro | Di Maria alla Fiera dell’Apicoltura | “Evento di grandissima importanza”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 17 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“La prima mostra mercato di apicoltura è undiper il nostro territorio anche per la presenza di espositori provenienti da ogni parte d’Italia. Mi complimento con l’Entesia perché il mondo delle api è un settore che genera reddito nelle nostre realtà, con l’eccellenza delle produzioni dell’e delle aree interne più in generale, sia perché la presenza delle api in un territorio è termometro che ne attesta la salubrità ambientale”. A dichiararlo è stato il presidente del Gal, Antonio Di, che ha partecipato all’inaugurazione di ‘Api e dintorni’, la mostra in programma per tutto il weekend presso ladi Morcone. “Il Gal ...