G7 timido su Navalny | nel comunicato finale non chiama in causa direttamente Putin

(Di sabato 17 febbraio 2024) Nelnon ci sono i toni usati ieri dai leader dei grandi Paesi quando Joe Biden aveva puntato il ditocontro il presidente russoe Emmanuel Macron aveva parlato di «gulag». I sette Grandi, guidati dalla presidenza di turno italiana, chiedono «alle autorità russe di fare chiarezza fino in fondo sulle circostanze della morte in Siberia del dissidente russo.

Boris Nadezhdin, ecco il candidato pacifista russo (che non spaventa Putin): il voto delle opposizioni che serve a 'contare' i critici: ... il timido liberale risponde: "Non lo so". È ovvio che l'amministrazione presidenziale ammetterà ... I politici Maxim Kats e Mikhail Khodorkovsky , i soci di Alexei Navalny , i blogger e i giornalisti d'...

Boris Nadezhdin, ecco il candidato pacifista russo (che non spaventa Putin): il voto delle opposizioni che serve a 'contare' i critici: ... il timido liberale risponde: "Non lo so". È ovvio che l'amministrazione presidenziale ammetterà ... I politici Maxim Kats e Mikhail Khodorkovsky , i soci di Alexei Navalny , i blogger e i giornalisti d'...

Navalny, il G7 non chiama in causa direttamente Putin: Assenti i toni usati ieri dai leader dei grandi Paesi quando Joe Biden aveva puntato il dito direttamente contro il presidente russo Putin per la morte del dissidente in Siberia e Emmanuel Macron avev ...

Navalny, giallo sul corpo dell’oppositore di Putin: “All’obitorio non c’è”: Il corpo di Alexei Navalny non è all'obitorio di Salekhard. Lo denuncia la portavoce dell'oppositore, Kira Yarmysh, su X. "L'avvocato ...

Navalny, giallo sulla morte: il corpo non c'è, dubbi su causa e orario: Aleksei Navalny sarebbe morto molto prima di quanto annunciato dalle ... Qualche persona si è messa timidamente in fila a Mosca per deporre un fiore alla Pietra delle Solovsky, memoriale per le tutte ...