G7 | indignati per Navalny e repressione

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 17 febbraio 2024) 17.25 I ministri degli Esteri del G7 riuniti a Monaco "hanno espresso la loro indigrazione per la morte in detenzione di Alexei, ingiustamente condannato per attività politiche legittime e per la sua lotta contro la corruzione". I ministri del G7 hanno chiesto alle autorità russe di chiarire le circostanze della morte die "hanno invitato la Russia a porre fine all' inaccettabile persecuzione del dissenso politico. Nonché allasistematica della libertà d'espressione e all'indebita limitazione dei diritti".