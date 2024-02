G7 | ' indignati per Navalny | basta repressione in Russia'

(Di sabato 17 febbraio 2024) I ministri degli Esteri del G7 "hanno espresso la loro indignazione per la morte in detenzione di Alexei, ingiustamente condannato per attività politiche legittime e per la sua lotta contro la corruzione. Hanno chiesto alle autorità russe di chiarire pienamente le circostanze della sua morte" e "hanno invitato laa porre fine all'inaccettabile persecuzione del dissenso politico, nonché allasistematica della libertà di espressione e all'indebita limitazione dei diritti civili". Lo si legge nella dichiarazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine della ministeriale G7 Esteri a Monaco.

Biden: “Non sono sorpreso da morte Navalny, ma indignato. Putin è responsabile” (video): “Non sono sorpreso” ma “sono indignato” dalla notizia della morte di Alexei Navalny. Lo ha detto il presidente Joe Biden, parlando alla Casa Bianca. “Putin è responsabile per la morte di Navalny”, ha ...