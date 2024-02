Futuro Mazzarri a rischio | col Barcellona potrebbe essere la sua ultima col Napoli?

(Di sabato 17 febbraio 2024) La SSCriflette suldi Walter. Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, sarebbe deluso ed imbufalito per le prestazioni deludenti della squadra, con il numero uno azzurro che non vuole nemmeno sentire parlare di un mancato approdo alla prossima Champions League. Al momento nulla è deciso e nelle prossime oreesserci L'articolo

Doppia sfida per Mazzarri : portare la squadra alla qualificazione in Champions League e partecipare al nuovo Mondiale per club. In gioco 150 milioni ... (napolipiu)

Arriva la dichiarazione del quotidiano in merito al futuro di Walter Mazzarri in quel di Napoli. Le parole sono alquanto dirette. Napoli-Verona è ... (spazionapoli)

Braida : Mazzarri ha un buon curriculum alle spalle, non è un allenatore sprovveduto ed ha tutte le carte in regola per poter fare l’allenatore del ... (terzotemponapoli)

Perde ancora un big match il Napoli, sconfitto 1-0 a San Siro contro il Milan. Il commento alla gara in quel di DAZN da parte di Mazzarri . Non ... (spazionapoli)

Mazzarri: 'Dicono che sono un contropiedista, ma imponiamo sempre il gioco a tutti. Dimettermi No': Così Walter Mazzarri ha commentato il pareggio interno contro il Genoa nel corso della conferenza stampa post partita. Il tecnico del Napoli ha risposto anche ad alcune domande sul suo futuro: '...

Dazn: Il Napoli non prenderà decisioni su Mazzarri questa sera, ma circola il nome di Giampaolo: Nel post partita a Dazn si parla della prestazione azzurra che non ha saputo prendere in mano la partita e affrontare la compattezza della formazione di Gilardino e del futuro di Mazzarri Futuro di ...

Napoli, Mazzarri: “Dimissioni Sapevo le difficoltà. Prendiamo gol sempre alla prima occasione”: Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, ha parlato in conferenza stampa al termine del pareggio in casa contro il Genoa di Gilardino ...

DAZN: per oggi Mazzarri non è a rischio esonero ma non si esclude un ribaltone domani: Francesco Fontana, bordocampista Dazn, ha parlato di un possibile esonero di Mazzarri. Circola il nome di Giampaolo “Il Napoli al momento non pensa di prendere decisioni immediate sull’allenatore: da ...

Mazzarri è sicuro: «Ci gira male, quest’anno è così. Su Osimhen…»: Mazzarri è sicuro: «Ci gira male, quest’anno è così. Su Osimhen…». Le dichiarazioni dell’allenatore dopo il match Walter Mazzarri ha parlato a Dazn dopo il pareggio del suo Napoli contro il Genoa di A ...