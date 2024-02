Fumogeni e petardi durante Empoli-Genoa | daspo a due tifosi

Due Daspo sono stati emessi dalla questura di Firenze per accensione di petardi e fumogeni durante Empoli - Genoa del 3 febbraio a carico di un tifoso di 50 anni della squadra rossoblu e un ultras toscano di 35. Al tifoso ligure è statp comminato un anno, a quello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 febbraio 2024) Firenze, 17 febbraio 2024 - Per l’accensione dila partita, la questura di Firenze ha emesso duea carico di due. I provvedimenti riguardano un 50enne tifoso del, che ha ricevuto ildi un anno, e un ultras empolese di 35 anni, che invece ha ricevuto ildi 2 anni. I fatti risalgono al 3 febbraio scorso, quando si è giocata la partita traallo stadio empolese Castellani. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il primo, il tifoso del50enne,la partita avrebbe acceso e tenuto in mano un fumogeno colorato. Per quanto riguarda l’ultras ...