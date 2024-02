Fugge senza pagare dopo l' operazione ai glutei | la 38enne sparisce nel nulla

La chiusura delle celebrazioni per i 125 anni dalla fondazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale è l’occasione per chiedere al ... (ilfattoquotidiano)

Una Coppia cena in un lussuoso ristorante del centro città per poi darsi alla fuga senza pagare e lasciando così da saldare un salatissimo conto da ... (thesocialpost)

Firenze, 15 febbraio 2024 - senza patente non si ferma all’alt della Polizia Municipale, ma gli agenti lo rintracciano e per lo scooter ista scatta ... (lanazione)

La donna fuggita senza pagare l'operazione ai glutei non si trova più: i poliziotti bussano a casa, ma è sparita: Prima il ritocchino ai glutei, poi la fuga. Con i drenaggi e la guaina ancora indosso . Una corsa in tacchi a spillo dopo sei ore di intervento. Un record che non le vale un premio, ma un'iscrizione ...

Fugge dall'Iran per salvarsi, ma in Italia trova solo il carcere: Cinque giorni di traversata senza scendere da una barca, con condizioni climatiche non sempre favorevoli, sono moltissimi: "Basti pensare ai bisogni di ogni giorno, soprattutto per una donna: andare ...

Fugge dall’Iran per salvarsi, ma in Italia trova solo il carcere: Majidi, attivista curdo-iraniana sbarcata il 31 gennaio, è scappata da un regime sanguinario. Arrivata in Italia è stata accusata di aver aiutato il capitano, e ora non può chiedere protezione ...

"Voleva fuggire". Sodano poteva consegnarsi al posto di blocco, ma proseguì: Il finanziere 27enne che ha ucciso la madre e la sorella della ex fidanzata fu fermato a un posto di blocco pochi minuti dopo la strage ma non confessò ...

La ladra di lifting ai glutei è sparita: gli agenti la cercano nella sua casa di Formia, ma lei non c'è: La donna, una 38enne italiana, era fuggita dalla clinica di Montesacro dopo l'intervento ai glutei senza saldare il conto da 20mila euro. Polizia sulle sue tracce ...