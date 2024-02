Frosinone | i convocati di Di Francesco per la Roma | out un senatore

(Di sabato 17 febbraio 2024) Eusebio Di, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match di domani contro laEusebio Di, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match di domani contro la. Ecco la lista giallazzurra, con Garritano che non ce la fa e non sarà della partita. Portieri: Cerofolini, Frattali, Turati. Difensori: Lirola, Monterisi, Okoli, Valeri, Pahic. Centrocampisti: Barrenechea, Brescianini, Gelli, Mazzitelli, Ibrahimovic, Harroui, Reinier. Attaccanti: Baez, Caso, Kaio Jorge, Cheddira, Kvernadze, Soulè, Seck.

Di Francesco "Con Roma compatti, il Frosinone deve giocarsela con tutti": 'De Rossi sta facendo molto bene e ha portato entusiasmo, noi dobbiamo ritrovare il nostro spirito', dice il tecnico dei ciociari ...

Frosinone-Roma: la conferenza di Di Francesco: Il Frosinone domani affronterà la Roma nel 25° turno di Serie ... Abbiamo dovuto adattare tanti calciatori in ruoli diversi in questo periodo. Per domani abbiamo 4 convocati in difesa, due terzini e ...