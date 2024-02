Frosinone | Di Francesco | «Ecco come possiamo fare punti con la Roma»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 17 febbraio 2024) Eusebio Di, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie A contro laEusebio Di, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie A contro lale sue dichiarazioni. PAROLE – «battere la? Non ci sono ricette, c’è il lavoro e tanta dedizione. Cerchiamo di avere alternative soprattutto in difesa, dobbiamo tornare ad essere compatti e subire meno gol. Lo ribadirò finché non riusciremo a farlo. Non condivido quel che sento dire sul fatto che il nostro campionato per noi inizi il 3 marzo perché vorrebbe dire che stiamo facendo una nuova preparazione. Stiamo lavorando consapevoli che ce la...