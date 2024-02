Frode | violenza sessuale | cospirazione | tutti i processi di Trump che hanno svuotato le casse della campagna

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 17 febbraio 2024) «Close your ears, and give us your money». L’appello del team di Donaldai donatoripresidenziale 2024 è esplicito: nonostante i dubbi sull’eleggibilità dell’ex presidente, malgrado quasi (se non tutte) le donazioni finiranno per rimpinguare ledestinate alle spese legali, «tappate le orecchie e dateci i vostri soldi». Il dato di fatto è cheè a corto di fondi. I due Pac (Political Action Committee) «Save America» e «Make America Great Again»utilizzato più di 50 milioni di dollari in spese legali. Secondo il New York Times, l’ex Tycoon prosciugherà le sueentro luglio di quest’anno, mentre la sua corsa avrà bisogno di tutto il supporto finanziario per la probabile sfida contro l’incumbent Joe Biden. Stando ai documenti ...