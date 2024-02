Friburgo-Eintracht Francoforte domenica 18 febbraio 2024 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 17 febbraio 2024) Reduci da due pareggi nell’andata dei playoff di Europa League e Conference League,edsono al momento ai margini della zona Europa e in lotta per l’ultimo posto disponibile, a meno di sorprese in DFB Pokal. La squadra di Streich è stata brava ad alzare il fortino al Bollaert portando a casa uno 0 a 0 che è oro in InfoBetting: Scommesse Sportive e