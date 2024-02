Frascineto Incidente sul lavoro | morto il quarantenne Edison Malaj

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 17 febbraio 2024) Una nuova vittima sulin Italia. A(Cosenza) ha perso la vita. L’operaio di 45 anni stava lavorando nel piazzale delle ex cantine sociali quando una lastra di cemento agganciata ad una gru, è caduta travolgendolo e uccidendolo sul colpo. I soccorsi non hanno potuto nulla per salvare la vita di. Le indagini sono state istruite dai Carabinieri della Compagnia di Castrovillari. La Procura del Pollino ha iscritto tre persone nel registro degli indagati. Si tratta del titolare della ditta per cui lavorava, indagato per omicidio colposo, e di due operai che erano sul posto, indagati per concorso di colpa. Il pm titolare del fascicolo è Sergio Cordasco.abitava da un decennio a ...