Francia | Morelle | contro Le Pen serve candidato ‘neo-Sarkozyista’

(Di sabato 17 febbraio 2024) Milano, 17 feb. (askanews) – La prospettiva di una vittoria di Marine Le Pen alle prossime presidenziali francesi “nel 2027 ha acquisito una consistenza senza precedenti” e “solo unpotrebbe sbarrare il cammino a Marine Le Pen”. Lo afferma in un’intervista a ‘Le Point’ Aquilino, già consigliere di Lionel Jospin a Matignon (1997-2002), poi di François Hollande all’Eliseo (2012-2014)e autore del saggio “La parabola dei ciechi” (Grasset) dove anticipava questa tendenza. Secondo“Nicolas Sarkozy è stato l’unicoa riuscire a respingere il partito (di estrema destra francese) FN, incarnato in questo caso da Jean-Marie Le Pen, alle elezioni presidenziali”. Una riflessione che segue l’ultimo sondaggio Ifop che dà Marine Le Pen in testa ...