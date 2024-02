FOTO Nella rifinitura si ferma un difensore | pochi dubbi per Auteri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 17 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSeduta diquesta mattina sul sintetico del ‘Meomartini’ per il Benevento, in modo da abituarsi alla stessa superficie di gioco che i giallorossi troveranno domani a Picerno. Out Capellini, che non è sceso in campo insieme ai propri compagni per un problema muscolare alla coscia mentre Karic si è visto solo all’inizio per poi limitarsi a qualche breve scatto fuori dal rettangolo verde. Misterha mischiato un pò le carte quando la squadra ha disputato una partita a metà campo con spazi molto stretti. Il tecnico di Floridia ha assegnato la pettorina verde a Pastina, Berra e Viscardi, in mediana, invece, hanno agito Nardi e Talia. Sulle corsie esterne si sono mossi Improta e Benedetti mentre in avanti il tridente ha visto protagonisti Ciano, Lanini e Starita. Terranova e Masciangelo, in pole position per una ...