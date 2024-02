FOTO – Frattesi esulta per il gol di Arnautovic | «Bravo | meritato!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 febbraio 2024) Davideoltre che essere un grande giocatore è un uomo di gruppo. Lo dimostra il suo messaggio per Markosu Instagram dopo il gol dell'austriaco. GRUPPO – Il gruppo Inter sembra indissolubile, forse lo è. Davidenon ha giocato un minuto oggi, anche per il problema superato nei giorni scorsi, eppure ha trovato il modo per esaltare un compagno che finalmente si è sbloccato. Markoha segnato il suo primo gol a San Siro con la maglia dell'Inter e si è liberato di un grandissimo peso. L'ex Sassuolo gli ha mandato questo messaggio su Instagram.ha scritto: «bombolone, meritato».