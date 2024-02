Formia Continuano le ricerche di Gianni Filosa | attivato il “Piano provinciale per le persone scomparse”

Marta, “quarta” da leggenda: Dopo il raduno di fin e gennaio a Tenerife, Marta Menegatti e Valentina Gottardi sono rientrate in Italia per continuare la preparazione in vista del debutto stagionale previsto per il prossimo 5 marz ...

Formia, controlli alla movida e interventi per maltrattamenti in famiglia: Nel corso della serata del 3 e 4 febbraio 2024, su disposizione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, i militari della Compagnia di Formia, hanno eseguito un servizio di controllo del ter ...

Formia, controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri: LATINA – Nel corso del week end, su disposizione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, i militari della Compagnia di Formia, hanno eseguito un servizio di controllo del territorio straord ...