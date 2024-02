Formazioni ufficiali Verona-Juventus

(Di sabato 17 febbraio 2024) le scelte dei due tecnici per il match di Serie A valevole per la 25esima giornata Sono state diramate ledi, sfida in programma alle ore 18:00 allo stadio Bentegodi. Di seguito, le scelte dei due allenatori per questa 25esima giornata di Serie A.(4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Folorunsho; Dani Silva, Suslov, Lazovic; Noslin. All.: Baroni(3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri

La Juve compare al Bentegodi e la sfida contro il Verona non sarà banale visto che gli scaligeri sono in piena volata per la salvezza e in questo ... (infobetting)

SERIE A, Le formazioni ufficiali di Verona-Juventus: Alle 18:00 sfida al Bentegodi di Verona tra Hellas e Juventus. Bianconeri che hanno bisogno di una vittoria per non far scappare l'Inter, che ha travolto la Salernitana ieri sera, e per ...

Weah torna in panchina: Allegri sceglie Cambiaso e Kostic per Verona-Juve: Weah torna in panchina: Allegri sceglie Cambiaso e Kostic per Verona-Juve. Le formazioni ufficiali del match Sono ufficiali le scelte di Allegri per Hellas-Verona Juve. Sulla fascia sinistra torna tit ...

Verona-Juventus: dove vederla in streaming e tv, orario e formazioni ufficiali: Massimiliano Allegri rinuncia a Chiesa in avanti, così come Kean, che non sono al meglio della formazione. Nessuna sorpresa a centrocampo, invece, dove dovrebbero scendere in campo dal primo minuto i ...