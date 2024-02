Formazioni ufficiali Verona-Juventus | le scelte dei due allenatori

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 17 febbraio 2024), ledei due tecnici per il match di Serie A valevole per la 25esima giornata Sono state diramate ledi, sfida in programma alle ore 18:00 allo stadio Bentegodi. Di seguito, ledei dueper questa 25esima giornata di Serie A.(4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Folorunsho; Dani Silva, Suslov, Lazovic; Noslin. All.: Baroni(3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri