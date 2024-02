Formazioni ufficiali Napoli-Genoa | le scelte dei due tecnici

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 17 febbraio 2024) per il match di Serie A in programma alle 15:00 Comunicate ledi, match valido per la 25esima giornata di Serie A ed in programma alle 15 al Maradona.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.(3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino.