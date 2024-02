(Di sabato 17 febbraio 2024) "Esprimoal Presidente del Consiglio, Giorgia, per quanto avvenuto a Torino. La manifestazione dellenon deve trasformarsi in messaggi di odio e di violenza". Lo dichiara il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo

Fontana,solidarietà a Meloni,manifestare opinioni non sia odiare: "Esprimo solidarietà al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per quanto avvenuto a Torino. La ... Lo dichiara il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

In piazza per Navalny: la fiaccolata proposta da Calenda diventa bipartisan. Ci saranno tutte le opposizioni. C'è anche il sì della Lega: Ringraziamento della diretta interessata: 'Ringrazio il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, per la solidarietà e per l'impegno a tutelare la libertà del Parlamento italiano'. In una nota l'...