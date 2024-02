"Fondi, il Piceno è penalizzato. C’è una carenza cronica di risorse": La Rsu dell'Azienda sanitaria di Ascoli denuncia un debito di 20 milioni di euro verso il personale per mancate erogazioni e carenza di risorse, attribuendo le criticità alla mancanza di finanziamenti ...

Siccità, cresce l’allarme a Fermo: partito il maxi cantiere a caccia di altra acqua: FERMO - Non piove da tempo. Ma soprattutto non nevica. E’ un inverno, ancora una volta, come ormai da qualche anno, particolarmente caldo e siccitoso. Manca soprattutto la neve ...

Buona la prima per il Cross Podistico di Ascoli Piceno. Oltre 120 partecipanti per 4^ prova campionato regionale master: Buona la prima per il Cross Podistico di Ascoli Piceno. Oltre 120 partecipanti per 4^ prova campionato regionale master - picenotime.it - IT ...