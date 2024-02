Fondi Fsc | De Luca | L’unico insulto ieri lo ha rivolto la Meloni | governo latitante

Sala gremita per la manifestazione pubblica organizzata da Vincenzo De Luca al teatro Sannazaro di Napoli con gli operatori culturali, per protestare contro il blocco dei fondi Fsc e del fondo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 17 febbraio 2024) “lo halaa chi è andato a manifestare perché in un Paese democratico non decide lachi e quando deve manifestare”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, in occasione della manifestazione contro l’autonomia e per lo sblocco deisviluppo e coesione in corso a Napoli. In relazione a quanto accaduto a Roma e al fuori onda diffuso, Deha spiegato: “Ho parlatoa piazza Santi Apostoli per un’ora e nessuno ha offeso nessuno. Hanno mandato un giro in fuori onda mentre ero a Montecitorio a bere un bicchiere d’acqua. Bisogna stare attenti, era una cosa detta a mezza voce. Oggi i titoli principali sono ...