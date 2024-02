Folorunsho segna un gollasso alla Juve – VIDEO mentre il Napoli annaspa tra Cajuste | Traoré e altri

(Di sabato 17 febbraio 2024)uniltra)., calciatore di proprietà del, uno di quelli citati da De Laurentiis per asserire che illa squadra B ce l’ha, ossia il Bari, hato un gran golntus. Di sinistro al volo, col corpo sbilanciato, pallone imparabile per Szczesny.avrebbe fatto un gran comodo aldi quest’anno che a centrocampotra Zielinski fuori lista in Champions,dimenticato in panchina dopo prestazioni ...

Un Verona coriaceo si prende un punto a Monza e torna a muovere la classifica: ... grande riflesso di Montipò poi Colpani in acrobazia la mette fuori di poco 9' Colpo di testa di Folorunsho, palla alta 5' Filtrante per Colombo che entra in area e segna, ma c'è fuorigioco 2' ...

Gollini titolar futuro. Mazzocchi si rifà dopo il suo drammatico esordio: Oggi perfetto su Lazovic e su Folorunsho. Stupisce il suo rendimento non il suo attaccamento alla ... Segna e si emoziona, un mezzo sorrisa la tradisce ed è bello così. Corsaro Nero 7 ) Kvara: ...

Folorunsho in prestito: secco o con diritto, come funziona tra Napoli e Verona: Michael Folorunsho, autore di un gol sensazionale nella gara tra Verona e Juventus, ha segnato la terza rete del suo primo campionato in Serie A, disputato in gialloblù.

Formazione dei Tifosi, i nostri lettori chiedono Mitrovic: Il nuovo numero 10 Mitrovic schierato nel terzetto alle spalle di Swiderski: ecco la vostra Formazione dei Tifosi per Verona-Juventus ...

Verona-Juventus in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A: La cronaca in diretta di Verona-Juventus, in programma oggi alle ore 18, in TV su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highli ...