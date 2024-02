Conte apre al Napoli: l'ipotetico 3 - 4 - 2 - 1 con Zirkzee, Kvaratskhelia e Jonathan David in attacco: Tornerà dal prestito al Verona Folorunsho e piace anche Ferguson del Bologna. Gli esterni potrebbero anche restare Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui, con Olivera e Mazzocchi come prime alternative. ...

Roma e la grana Rui Patricio: Svilar si scalda per l'Europa. E spunta l'ipotesi Meret: Il tecnico, già dopo la papera con il Verona sul gol di Folorunsho, aveva difeso a spada tratta Rui ... oggi in prestito all'Empoli. Il club partenopeo, però, mantiene l'opzione per il rinnovo fino al ...

Folorunsho in prestito: secco o con diritto, come funziona tra Napoli e Verona: Michael Folorunsho, autore di un gol sensazionale nella gara tra Verona e Juventus, ha segnato la terza rete del suo primo campionato in Serie A, disputato in gialloblù.

SERIE A, Le formazioni ufficiali di Verona-Juventus: Alle 18:00 sfida al Bentegodi di Verona tra Hellas e Juventus. Bianconeri che hanno bisogno di una vittoria per non far scappare l'Inter, che ha travolto la Salernitana ieri sera, e per ...

PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVENTUS/ Diretta tv: Michael Folorunsho in evidenza (Serie A, 16 febbraio 2024): Probabili formazioni Verona Juventus: diretta tv, le scelte di Baroni e Allegri nella partita che si gioca per la 25^ giornata del campionato di Serie A.