Follonica in Europa Il Murches è da temere

(Di sabato 17 febbraio 2024) Torna il grande hockey europeo: stasera al Capannino il Consorzio Maremmano Caveaffronterà i portoghesi del(sirena d’inizio alle 21) sulla pista di casa. I ragazzi di Sergio Silva sono arrivati ai quarti di finale superando agevolmente il girone di qualificazione ed i tedeschi dell’Herringen negli ottavi, adesso però le cose si complicano perché affrontare una squadra portoghese è sempre pericoloso, perciò Pagnini e compagni dovranno impegnarsi al massino esprimendo una prestazione impeccabile. In attesa dell’evento clou della serata al Palarmeni si affronteranno oggi pomeriggio in un triangolare di rappresentative veterani di, Viareggio e Prato. Così il calendario delle partite: alle 15-Viareggio, alle 16 Viareggio-Prato, alle 17 Prato-. La giornata ...

Hockey Sarzana sfida Teamcar Monza per proseguire la sfida in Europa: Sarzana (La Spezia) 16 febbraio 2024 - Si conoscono molto bene essendo da anni avversarie, in campionato la classifica vede avvantaggiato l’Hockey Sarzana Gamma Innovation ma il sapore di Coppa e il r ...

Il Dojo sbanca Grosseto agli European Cadet col bronzo di Bersellini: Alice Bersellini, giovane judoka italiana, conquista un bronzo nella categoria fino a 52 chili nell'European Cadet Cup a Follonica.

La piazza di fronte al cancello dell’Ilva intitolata a Don Enzo Greco: La piazza di fronte al cancello dell'Ilva di Follonica, in provincia di Grosseto, sarà intitolata a don Enzo Greco ...