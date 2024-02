Firme apocrife di Marella Eredità Agnelli | spunta un' altra anomalia

Il fascicolo sulle firme di Marella Agnelli, oggetto di perquisizioni da parte dei pm di Torino, svela un intricato scenario legato alla gestione patrimoniale della famiglia Agnelli. I procuratori, dubitando della

(Di sabato 17 febbraio 2024) Beni nascosti in paradisi fiscali, residenza fittizia in Svizzera enon autentiche. Sono questi i sospetti che emergono dall'esposto presentato da Margherita, che da anni sta portando avanti una battaglia giudiziaria con i tre figli per l'di Gianni. E che ora sono finiti sotto la lente della Procura di Torino. Come anticipato mercoledì da Libero, il decreto di perquisizione firmato dai pm punta a fare luce sull'effettiva residenza diCaracciolo, moglie dell'Avvocato e madre di Margherita. Gli avvocati di John Elkann, indagato per dichiarazione infedele insieme al suo commercialista e al notaio che ha gestito la successione di, affermano che la donna «perseguita da vent'anni i suoi genitori e tre dei suoi figli (John, Lapo e Ginevra, ndr) in ...