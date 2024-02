Firenze | una vittima abitava a Chiuduno Nel cantiere del disastro anche una ditta bergamasca

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 17 febbraio 2024) Villongo. “Non lo so – ripete il titolare -, non lo so se erano miei dipendenti, siamo in tanti in. Sono molto turbato per ciò che è successo e per il momento non voglio dire altro”. Quel che è certo, è che c’eraun’azienda di Villongo tra le ditte in subappalto neldidove venerdì mattina (16 febbraio) si è verificato un crollo nel quale sono morti 4 operai, altri tre sono rimasti feriti e due risultano dispersi, travolti dalla montagna di cemento. Tra le vittime c’è Luigi Coclite: 59enne abruzzese, da anni residente a Collesalvetti in provincia di Livorno, lavorava per unadi Pisa. Poi Mohamed Toukabri, 54 anni, tunisino; Mohamed El Farhane, 24 anni, marocchino; Taoufik Haidar, 43 anni,lui marocchino. Quest’ultimo, come gli altri tre, ...