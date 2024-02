Firenze | trovato il corpo della quarta vittima

Firenze, trovato un altro morto tra gli operai E' stato recuperato nella notte il corpo senza vita di un quarto operaio a seguito del crollo nel cantiere di Esselunga. I vigili del fuoco hanno

(Di sabato 17 febbraio 2024) All'alba è stato riilsenza vita di uno dei due operai che risultavano ancora dispersi nell'incidente avvenuto ieri nel cantiere di un supermercato Esselunga a. Il bilancio così sale a 4 vittime, tre feriti, di cui due gravi ma non in pericolo di vita, ed un disperso per cui le speranze di ritrovarlo vivo si affievoliscono ora dopo ora.

Crollo cantiere Firenze, è la stessa ditta appaltatrice dell'incidente in un supermercato a Genova. Recuperato il quarto corpo sotto le macerie: Il video pochi attimi dopo il crollo che si è verificato venerdì mattina in un cantiere a Firenze, in via Mariti, alla periferia della città dove è in corso la… Leggi ...

Tragedia sul lavoro durante la costruzione di un nuovo ipermercato a Firenze: in un'area riqualificata dove un tempo si trovava un Panificio Militare. I pm Francesco Sottosanti e Alessandra Falcone si stanno occupando delle indagini di quello che è il più grosso incidente sul ...

Crollo cantiere Esselunga a Firenze: trovato il cadavere di un quarto operaio: – Com’è stato possibile tutto questo Ti finiscono le parole in bocca mentre l’inutilità di ogni denuncia, di ogni condanna, di ogni sacrosanto “mai più” riecheggia… Leggi ...