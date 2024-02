in via Mariti a Firenze. Una notte di lavori ininterrotti per i vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo del quarto operaio morto nell' incidente sul lavoro di ieri mattina, venerdì 16

Firenze, recuperato il quarto corpo nel cantiere Esselunga L’indagine: i prefabbricati, il collasso e 30 subappalti (Di sabato 17 febbraio 2024) Venerdì mattina si è verificato il crollo dei piloni principali della struttura in costruzione del nuovo centro commerciale in via Mariti: il bilancio della tragedia è ora di 4 vittime, tre feriti e un dispersoVenerdì mattina si è verificato il crollo dei piloni principali della struttura in costruzione del nuovo centro commerciale in via Mariti: il bilancio della tragedia è ora di 4 vittime, tre feriti e un disperso Leggi tutta la notizia su corriere (Di sabato 17 febbraio 2024) Venerdì mattina si è verificato il crollo dei piloni principali della struttura in costruzione del nuovo centro commerciale in via Mariti: il bilancio della tragedia è ora di 4 vittime, tre feriti e un dispersoVenerdì mattina si è verificato il crollo dei piloni principali della struttura in costruzione del nuovo centro commerciale in via Mariti: il bilancio della tragedia è ora di 4 vittime, tre feriti e un disperso

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Crollo Firenze: recuperati i corpi di altri due operai: Il bilancio quindi della tragedia è quattro morti, tre feriti e un disperso. Crollo nel cantiere a Firenze, recuperato il corpo della quarta vittima: ]]> È salito a quattro il bilancio del crollo nel cantiere di un supermercato Esselunga a Firenze. Infatti, i vigili del fuoco, che hanno lavorato tra le macerie per tutta la notte, hanno recuperato i ... Crollo nel cantiere a Firenze: sale a 4 il bilancio dei morti: dal crollo nel cantiere di un supermercato a Firenze. Per tutta la notte appena trascorsa, i Vigili del Fuoco hanno proseguito le difficoltose ricerche tra le macerie, recuperando il corpo senza vita ...

Video di Tendenza