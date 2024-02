Firenze | recuperato il corpo del quarto operaio morto nel crollo al cantiere Esselunga

Firenze, trovato un altro morto tra gli operai E' stato recuperato nella notte il corpo senza vita di un quarto operaio a seguito del crollo nel cantiere di Esselunga. I vigili del fuoco hanno

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 17 febbraio 2024) Nella notte è stata recuperata la quarta vittima delneldi un supermercato, avvenuto ieri mattina in via Mariti a. I vigili del fuoco, che hanno lavorato tra le macerie tutta la notte, hannoildi un. Al momento dunque resta un disperso. Proseguono le ricerche dei vigili del fuoco e Usar (Urban Search and rescue). Sempre nel corso delle notte era statoildi un’altra delle vittime già individuate nel tardo pomeriggio di ieri tra le macerie del. L’incidente è stato causato dal cedimento di una trave che ha provocato una catena dei solai: otto le persone travolte tra gli operai impegnati ...